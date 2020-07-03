Как уточняется, анонимные борцы с расизмом написали на основании памятника «Rasist Fish» («расистская рыба»), а на саму статую налепили оскорбительные наклейки. Полиция полагает, что это случилось вечером второго или утром третьего июля.
«Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование», — цитирует агентство полицейского Йеспера Франдсена.
Статуя Русалочки — символ столицы Дании. Она была установлена в 1913 году, и во второй половине ХХ века неоднократно становилась объектом атак вандалов.
В 1964 и 1998 годах ей отрубали голову, в 1990 году аналогичная попытка оказалась неудачной — тогда на шее Русалочки остался глубокий порез.
Кроме того, Русалочку дважды одевали в паранджу и много раз обливали краской различных цветов.
Совсем недавно, в январе 2020 года, на статуе сделали надпись «Free Hong Kong» ("Освободите Гонконг"). Тогда в китайском городе проходили массовые протесты.