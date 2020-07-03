Лишь 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль из всех средств, которые уже были выделены из фонда борьбы с Covid-19 на Украине. Остальные 85% средств распределились между различными министерствами, говорится 3 июля в статье StateWatch

«Мертвые души»: начфин учебного центра ВСУ начислял средства на несуществующих солдат © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Отмечается, что Министерству социальной политики выделили около 10 млрд грн (28 млрд рублей) на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина. Министерству экономики согласовали 2,9 млрд грн (около 7 млрд рублей) для наполнения фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В списке ведомств, которым согласовали выделение средств, оказалось и Министерство внутренних дел, и ряд других.