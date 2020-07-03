«С 19 млрд грн (около 50 млрд рублей), которые уже были выделены из Фонда борьбы с Covid-19, только 3,2 млрд грн (около 7 млрд рублей), выделенных Минздраву, пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц», — говорится в материале.
Отмечается, что Министерству социальной политики выделили около 10 млрд грн (28 млрд рублей) на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина. Министерству экономики согласовали 2,9 млрд грн (около 7 млрд рублей) для наполнения фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
В списке ведомств, которым согласовали выделение средств, оказалось и Министерство внутренних дел, и ряд других.