Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны помогли Украине с преодолением последствий наводнений на западе Украины. Об этом 3 июля он написал в Facebook

«Отзыв друзей был мгновенным. ЕС почти немедленно активировал для Украины Механизм гражданской защиты, а ряд стран отреагировали и вне его. Это образцовый пример солидарности Евросоюза с Украиной… Я благодарю всех наших друзей, которые протянули руку помощи в трудную минуту! Солидарность в тяжелые времена не забывается, она надолго остается в сердцах людей и стран», — написал он.

Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде © пресс-служба президента Украины

Молдавия доставила бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов. Помощь на общую сумму почти 50 тыс. евро поступила в Черновцы. США выделили 100 тыс. долларов. Израиль закупил 25 тыс. бутылок питьевой воды для населения, палатки и спальники.

Венгрия задействовала для ремонтов многонациональный инженерный батальон «Тиса» (Украина, Венгрия, Словакия, Румыния). Словакия готова передать ГСЧС Украины оборудование для ликвидации последствий наводнения на общую сумму свыше 80 тыс. евро.

Швеция направила специалистов, а также 1,2 километра барьера от наводнений, 250 шлангов. Дания направила самолет во Львов с помощью для украинских спасателей, которая включает каски с фонарями, спасательные тросы и два специальных дрона.