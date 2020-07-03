«Отзыв друзей был мгновенным. ЕС почти немедленно активировал для Украины Механизм гражданской защиты, а ряд стран отреагировали и вне его. Это образцовый пример солидарности Евросоюза с Украиной… Я благодарю всех наших друзей, которые протянули руку помощи в трудную минуту! Солидарность в тяжелые времена не забывается, она надолго остается в сердцах людей и стран», — написал он.
По словам Кулебы, Италия направила два самолета Военно-воздушных сил с гуманитарным грузом. Также Италия прислала пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки, высококачественные мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, надувную лодку с двигателем. Передана помощь на общую сумму почти 360 тысяч евро для нужд пострадавших от наводнений районов Ивано-Франковской области.
Молдавия доставила бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов. Помощь на общую сумму почти 50 тыс. евро поступила в Черновцы. США выделили 100 тыс. долларов. Израиль закупил 25 тыс. бутылок питьевой воды для населения, палатки и спальники.
Венгрия задействовала для ремонтов многонациональный инженерный батальон «Тиса» (Украина, Венгрия, Словакия, Румыния). Словакия готова передать ГСЧС Украины оборудование для ликвидации последствий наводнения на общую сумму свыше 80 тыс. евро.
Швеция направила специалистов, а также 1,2 километра барьера от наводнений, 250 шлангов. Дания направила самолет во Львов с помощью для украинских спасателей, которая включает каски с фонарями, спасательные тросы и два специальных дрона.