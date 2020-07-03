Из-за карантина по коронавирусу в зал суда не были допущены украинские националисты, которые ранее постоянно оказывали давление на суд, рассказал в интервью Украине.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый, защищающий интересы журналиста Василия Муравицкого

«Суд прошёл в хорошей атмосфере, потому что зрителей не пускают из-за карантина в связи с коронавирусом. Были в зале суда журналисты, которые поддерживают Муравицкого. Были, естественно, судьи, были прокуроры, и я был — как представитель защиты. Благодаря карантину, не было националистов, которые могли бы оказать давление на судей», — сказал Гожый.

Гожый: Будем добиваться полного оправдания Муравицкого и наказания тех, кто фабриковал это дело © Facebook, Андрей Гожый

Сейчас идет третий год домашнего ареста и четвертый год преследования журналиста за публикации в СМИ его статей, что, по версии СБУ, якобы привело к «манипуляции общественным сознанием в пользу иностранного государства».

«Будто бы я статьей на сайте подорвал целую информационную безопасность страны! Спросите, а есть такая статья в Кодексе или есть такое криминальное преступление, как манипуляция сознанием? Но, видно, судят не по Криминальному кодексу. Даже слова такого там нет, не то что статьи!» — отмечал Муравицкий.