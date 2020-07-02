«По мере потери лидерства США происходит не только сокращение торговли между разными странами, но и рост вероятности военных сценариев. Они всегда наиболее вероятны, когда экономическая интеграция очень низкая», — отметил эксперт.
Если нечего терять, то силовые варианты увеличиваются, что является законом геополитики, добавил он.
Кроме того, распадается мировой рынок, распадаются экономические связи, и в каждой стране появляются свои «ястребы»: силовые блоки, которые заинтересованы в увеличении своего собственного влияния за счет военных конфликтов, констатировал Вавилов.