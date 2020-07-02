Общей причиной всех конфликтов является глобальный экономический кризис, который чреват утратой абсолютного лидерства США, сказал политолог Николай Вавилов в интервью Украина.ру

«По мере потери лидерства США происходит не только сокращение торговли между разными странами, но и рост вероятности военных сценариев. Они всегда наиболее вероятны, когда экономическая интеграция очень низкая», — отметил эксперт.

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео vk.com

Кроме того, распадается мировой рынок, распадаются экономические связи, и в каждой стране появляются свои «ястребы»: силовые блоки, которые заинтересованы в увеличении своего собственного влияния за счет военных конфликтов, констатировал Вавилов.