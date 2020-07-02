«Нацкорпус» назвал свое шествие в Киеве «Нет реваншу антиукраинских сил».
Во главе колонны участники акции несли баннер «Запретить ватные партии».
Участники также несли флаги «Нацкорпуса» и Украины. Среди кричалок — традиционные для ультраправых «Слава нации, смерть врагам», «Украина превыше всего» и «Слава Украине, героям слава».
По их мнению собравшихся, «ватником» являются все, кто поддерживает Минские соглашения, поскольку «Нацкорпус» исключает возможность ведения диалога с ДНР и ЛНР, как отдельными субъектами от Украины.
Среди выступающих были лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий и волонтер Маруся Зверобой. Последняя пожелала смерти Шарию и Виктору Медведчуку.
Акция завершилось без происшествий.