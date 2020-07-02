«Нацкорпус» назвал свое шествие в Киеве «Нет реваншу антиукраинских сил».

Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию
Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

Во главе колонны участники акции несли баннер «Запретить ватные партии».

Участники также несли флаги «Нацкорпуса» и Украины. Среди кричалок — традиционные для ультраправых «Слава нации, смерть врагам», «Украина превыше всего» и «Слава Украине, героям слава».

По их мнению собравшихся, «ватником» являются все, кто поддерживает Минские соглашения, поскольку «Нацкорпус» исключает возможность ведения диалога с ДНР и ЛНР, как отдельными субъектами от Украины.  

Среди выступающих были лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий и волонтер Маруся Зверобой. Последняя пожелала смерти Шарию и Виктору Медведчуку.

Акция завершилось без происшествий.    