Сторонники «Национального корпуса» требуют возле здания Минюста Украины в Киеве лишить регистрации партию Анатолия Шария и «Оппозиционную платформу – За жизнь». Шествие транслировалось 2 июля в YouTube

«Нацкорпус» назвал свое шествие в Киеве «Нет реваншу антиукраинских сил». Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

Во главе колонны участники акции несли баннер «Запретить ватные партии».

Участники также несли флаги «Нацкорпуса» и Украины. Среди кричалок — традиционные для ультраправых «Слава нации, смерть врагам», «Украина превыше всего» и «Слава Украине, героям слава».

По их мнению собравшихся, «ватником» являются все, кто поддерживает Минские соглашения, поскольку «Нацкорпус» исключает возможность ведения диалога с ДНР и ЛНР, как отдельными субъектами от Украины.

Среди выступающих были лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий и волонтер Маруся Зверобой. Последняя пожелала смерти Шарию и Виктору Медведчуку.

Акция завершилось без происшествий.