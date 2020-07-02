Обострится ли политический кризис в Киргизии после приговора экс-президента Алмазбека Атамбаева, будет зависеть от того, как поведут себя его сторонники и он сам. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia Азиза Батукаева.

«У него серьезные экономические, политические ресурсы, а также серьезная поддержка в киргизском обществе. Все зависит от того, воспользуется ли он и его сторонники этими ресурсами. Это будет ясно по мере приближения выборов в Жогорку Кенеш (парламент)», — пояснил эксперт.

По его мнению, нельзя исключать, что люди Атамбаева станут реальными политическими конкурентами сил президента Сооронбая Жээнбекова и попытаются взять под контроль парламент.

«Вряд ли будут какие-то массовые столкновения с полицией и силовыми структурами. Они пойдут политическим путем, попытавшись взять под контроль одну из ветвей киргизской власти с дальнейшими претензиями на контроль всего политического процесса в Кыргызстане», — считает Мамырайымов.

Политолог напомнил, что Жогорку Кенеш в большей степени контролирует работу кабинета министров, поэтому люди Атамбаева, возможно, попытаются взять под контроль парламент, и все станет ясно по итогам выборов.