Ранее Атамбаев был приговорен судом к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества и госнаград по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
«У него серьезные экономические, политические ресурсы, а также серьезная поддержка в киргизском обществе. Все зависит от того, воспользуется ли он и его сторонники этими ресурсами. Это будет ясно по мере приближения выборов в Жогорку Кенеш (парламент)», — пояснил эксперт.
По его мнению, нельзя исключать, что люди Атамбаева станут реальными политическими конкурентами сил президента Сооронбая Жээнбекова и попытаются взять под контроль парламент.
«Вряд ли будут какие-то массовые столкновения с полицией и силовыми структурами. Они пойдут политическим путем, попытавшись взять под контроль одну из ветвей киргизской власти с дальнейшими претензиями на контроль всего политического процесса в Кыргызстане», — считает Мамырайымов.
Политолог напомнил, что Жогорку Кенеш в большей степени контролирует работу кабинета министров, поэтому люди Атамбаева, возможно, попытаются взять под контроль парламент, и все станет ясно по итогам выборов.