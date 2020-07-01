Наличие Крыма и Донбасса в составе Украины не мешало проводить Киеву антироссийскую политику потому, что этим обуславливается сама модель украинского государства. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, эта государственность основана на вполне конкретном национальном учении, согласно которому русских вообще нет.

«Россияне, согласно украинству, — это взявший себе русское имя чуждый народ весьма сложного происхождения, на украинских землях пришлый, но устроивший здесь русификацию», — указал Неменский.

Весь проект строительства украинской нации может быть реализован, только если все эти русскоязычные граждане заговорят по-украински и осознают свой цивилизационный выбор, который никак не может быть в пользу исторического врага, каким в этой логике предстаёт Россия, уверен политолог.

И пока украинское государство будет существовать, оно будет делать всё возможное, чтобы продвигаться к этой цели, заключил собеседник издания.