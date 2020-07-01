Нынешняя Украина, подчеркнул эксперт, представляет собой украинское национальное государство, в которой есть титульная нация, открытая для всех граждан, которые признают себя украинцами.
По его мнению, эта государственность основана на вполне конкретном национальном учении, согласно которому русских вообще нет.
«Россияне, согласно украинству, — это взявший себе русское имя чуждый народ весьма сложного происхождения, на украинских землях пришлый, но устроивший здесь русификацию», — указал Неменский.
Весь проект строительства украинской нации может быть реализован, только если все эти русскоязычные граждане заговорят по-украински и осознают свой цивилизационный выбор, который никак не может быть в пользу исторического врага, каким в этой логике предстаёт Россия, уверен политолог.
И пока украинское государство будет существовать, оно будет делать всё возможное, чтобы продвигаться к этой цели, заключил собеседник издания.