Конфликт России и США, и России и Запада в целом — это не конфликт консерватизма и либерализма, традиционных ценностей и «глобального Содома», мировой диктатуры сексуальных меньшинств и так далее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Самодуров

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

У всех происходящих сегодня конфликтов есть формальные поводы и сугубо рациональные причины — например, война за контроль над ресурсами. Но это тоже только внешнее, поверхностное объяснение.

«На самом деле, мы наблюдаем, как трещит по швам старый мир, углеводородная цивилизация, цивилизация потребления. Глубинная причина всех происходящих в настоящее время глобальных и локальных конфликтов — это полная утрата смысла существования нынешней цивилизации. Христианство в его институциональном оформлении больше ничего не может дать человечеству. От него осталась только красивая архаичная оболочка. Идеалы демократии, свободного либерального общества тоже умерли», — считает собеседник издания.

Коммунизм стал разочарованием человечества, а капитализм завел мир в тупик, и это только глобальные, большие «разломы».

Например, в Европе все чаще вспыхивают конфликты мигрантов с местным населением, где растет целое новое поколение носителей идей радикального ислама, добавил Вадим Самодуров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.