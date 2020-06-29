Майданы и в Америке, и на Украине архаичны, кровавы, примитивны и бесперспективны, как весь этот уходящий в прошлое «безумный мир» XX столетия, считает политолог Вадим Самодуров

В настоящее время в мире происходит сразу несколько региональных процессов, которые осложняются общемировыми. «Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США (например, раньше Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор).

В Европе на протяжении последних лет заурядным событием стали бунты арабов, турков, вообще представителей крайних течений ислама. Вместе с тем, США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС (Брекзит), у России конфликт с Украиной и намечается такая же ситуация с Белоруссией. Китай и США также постепенно превращаются из партнеров в противников.

- Вадим, как вы считаете, конфликты, которые в последние годы приобрели антагонистический характер (США-Россия, США-Китай, Россия-Запад, Россия-Украина, Запад-Сирия) — это просто череда локальных конфликтов или они имеют общую геополитическую природу?



— На самом деле, конфликты, о которых вы говорите, не сводятся к противостоянию стран и геополитических игроков. Они носят скорее цивилизационный характер. И если мы начинаем говорить о конфликтах, свидетелями которых мы является в нынешнее время, то у этих конфликтов более сложная природа, чем это было, например, в XX веке, когда конфликты происходили по линии противостояния идеологий и систем: капитализм и социализм, Восток и Запад, либерализм и консерватизм или национализм и интернационализм.

После падения Берлинской стены, самоуничтожения Советского Союза модернистский мир закончился, и начался новый, постмодернистский мир, в котором прежние законы и отношения перестали действовать. Нынешние торговые войны США и Китая — это не противостояние Востока и Запада. И это даже не противостояние капитализма и коммунизма, потому что для нынешнего Китая коммунизм —это всего лишь внешняя символическая оболочка, упаковка, а Китай и экономически, и политически является абсолютно таким же транснациональным «капиталистическим» (умышленно употребляю этот термин в кавычках, потому что и он в наше время очень условен) монстром, как и США.

Конфликт России и США, и России и Запада в целом — это не конфликт консерватизма и либерализма, традиционных ценностей и «глобального Содома», мировой диктатуры сексуальных меньшинств и так далее. Только очень наивные и недалекие люди могут серьезно относиться к рассказам о том, что Россия воюет с Америкой и Европой, чтобы не допустить распространения гомосексуализма, сатанизма и захвата Ивановской области войсками НАТО.

Да, так и или иначе, у всех происходящих сегодня конфликтов есть формальные поводы и сугубо рациональные причины — например, война за контроль над ресурсами. Но это тоже только внешнее, поверхностное объяснение. На самом деле, мы наблюдаем, как трещит по швам старый мир, углеводородная цивилизация, цивилизация потребления. Глубинная причина всех происходящих в настоящее время глобальных и локальных конфликтов — это полная утрата смысла существования нынешней цивилизации. Христианство в его институциональном оформлении больше ничего не может дать человечеству. От него осталась только красивая архаичная оболочка. Идеалы демократии, свободного либерального общества тоже умерли.

Коммунизм стал разочарованием человечества. А капитализм завел мир в тупик. И я перечисляю только глобальные, большие «разломы». На самом деле их еще больше. Посмотрите, что происходит в Европе, где все чаще вспыхивают конфликты мигрантов с местным населением, где растет целое новое поколение носителей идей радикального ислама….

Европа больше не может «переварить» поток мигрантов, поток носителей абсолютно чуждых и агрессивных ценностей. С одно стороны, это демонстрирует полный провал европейской миграционной политики, но глобально — это тоже свидетельство того, что европейская цивилизационная модель исчерпала себя, оказалась нежизнеспособной и самоубийственной…

Человечество оказалось в ситуации, когда нет новых спасительных идей и высоких идеалов, не к чему стремиться, не за что бороться. Поэтому старый, умирающий мир так буйствует и скрежещет зубами…

Ведь что такое конфликт? Конфликт — это, по сути, механизм снятия напряжения. Это клапан, через который спускается пар, чтобы «котел» не разорвало от избыточного давления. Все нынешние конфликты — это результат вот этого накопившегося напряжения, давления в «котлах».

Просто старый мир во всех этих конфликтах привычно цепляется за то, что ему знакомо и понятно, — за ресурсы, за нефть, за возможность контролировать те или иные территории или трафик чего-либо. Потому что идей, ради которых можно было столкнуть человечество лбами, вовлечь его в новую, спасительную для хозяев старого мира, войну — больше нет.

- И как же вам видится дальнейшее развитие событий? Чем может закончиться эта война всех со всеми?



— Тридцать лет назад политолог и философ Фрэнсис Фукуяма издал в журнале National Interest свою скандальную и наделавшую много шума статью «Конец истории?». Позже он изложил свои идеи в виде объемной книги. «Конец истории и последний человек» был написан как раз тогда, когда разваливалась мировая система социализма. Когда уходил (казалось, что навсегда) глобальный раскол мира по оси Восток-Запад. И основная идея и мысль Фукуямы состояла как раз в том, что история в ее традиционном понимании закончилась к последнему десятилетию ХХ века. И что либеральная демократия западного образца является завершающей стадией развития человечества и оптимальной социально-политической организации.

Как мы видим, ничто из предсказанного Фукуямой не сбылось. (К счастью или к сожалению…). Он ошибся в своих идеалистических прогнозах. Но при этом идея конца истории не лишена смысла. «Конец истории» происходил не единожды в ходе многочисленных исторических и социальных трансформаций. И сейчас мы наблюдаем очередной «конец истории». Он не первый и не последний. Когда случилась Первая мировая война, люди не понимали, что будет дальше. На их глазах рушился привычный им мир, который казался незыблемым, надежным, вечным. И никто не понимал — что будет дальше? Потому что все привычные правила, представления, формы вдруг перестали работать, перестали быть полезны и применимы. (Это состояние непонимания, ступора, ужаса перед грядущей неизвестностью получило отражение во многих литературных и художественных произведениях).

Сейчас мы, я имею в виду человечество, находимся в похожем состоянии и в похожей ситуации. Сколько времени займет этот «переход»? И когда появятся какие-то новые смыслы, которые будут касаться не только политических систем, общественного развития, но и частной жизни — отношений мужчины и женщины, роли человека в обществе, взаимоотношений между людьми в рамках социума — мы не знаем. Но эти смыслы обязательно появятся. И какие-то очертания этих новых смыслов уже угадываются.

Мы видим, например, небывалый расцвет волонтерства во всем мире. Оно абсолютно добровольно, политически нейтрально. Это некая новая форма человеческой активности, самореализации и одновременно глубоко духовное явление, сравнимое, пожалуй, с ранним христианством.

Еще одна тенденция — небывалый интерес к саморазвитию и самопознанию. Люди начинают задумываться: кто они, зачем они живут, чего они хотят… Два года я занимался проектами, связанными с Африкой. И я до сих пор поддерживаю контакты и общаюсь с разными людьми — в ЮАР, в Кении, в Танзании… Я вижу, как даже в Африке люди, рожденные в деревнях, живущие в совершенно архаичных условиях, тянутся к знанию, к самопознанию — осваивают новые навыки, получают дистантное образование, интересуются вопросами психологии…

Еще один тренд — экология. Озабоченность экологией перестала быть уделом ученых и экологов-маргиналов: меняется отношение людей в целом к состоянию среды обитания, природы, мира. Это тоже происходит без участия государства, абсолютно добровольно, «снизу» во всех частях и уголках мира. Получила абсолютно четкие очертания другая философская идея — идея глобальной деревни, в которой мы, по сути, уже живем, потому что интернет полностью изменил мир…

Формально границы между государствами еще существуют. Но люди уже не разделены ими: мы можем получать информацию о том, что происходит в мире, без посредников в лице государства и СМИ, люди стали намного ближе друг к другу, чем это было когда-либо в истории человеческой цивилизации. Думаю, что практически для всех думающих людей очевидно, что цивилизация потребления полностью изжила себя, и мы уже переходим в какой-то другой мир. И его очертания будут становится все четче и яснее.

- Особую роль в современном мире, похоже, играют личности лидеров государств, таких как Путин, Трамп, Макрон, Меркель, Си Цзиньпин, Борис Джонсон и т.д. Большинство из них претендуют на роль вершителей не просто судеб своих государств, но и судеб мира. Не всегда и не у всех из них это получается, но в мире явно переизбыток сильных политических личностей. Как вы считаете, какова в нынешнем мире (интернета, мобильной связи, особой роли медиа, тончайше разработанных систем манипулирования общественным сознанием) роль личности?



— Я совершенно не согласен с утверждением о переизбытке сильных политических личностей в современном мире. Скорее речь идет о ярко окрашенных личностях, персонажах. Современная политика — в том числе и глобальная — это по большей части шоу, постановка. И нынешние лидеры, по сути, талантливые шоумены, которые исполняют свои роли, работают в образе. За каждым из них скрывается целый клубок интересов и договоренностей, теневой кабинет могущественных непубличных «директоров» и бенефициаров.

Романтическая эпоха, когда гении и злодеи единолично определяли и меняли ход человеческой истории, давно ушла в прошлое. Пожалуй, последними ее представителями были Ленин, Гитлер, Сталин и Махатма Ганди, ну и в какой-то степени более или менее современные нам Муаммар Каддафи, Иосип Броз Тито, Ли Кван Ю. А потом на смену «личностям в истории» пришло сплошное «политбюро», которое все больше отходило в тень, маскируя свои действия и интересы так называемой «публичной политикой», которую осуществляли и осуществляют различные яркие персонажи.

Но роль личности в нынешнем и грядущем мире, безусловно, возрастает и будет возрастать. Только речь идет не о каких-то избранных людях, политических деятелях, а о КАЖДОЙ личности, о КАЖДОМ отдельном и конкретном человеке. Мир вступает в эпоху осознанности, ответственности, самостоятельности. Время послушной тупой безмолвной МАССЫ, которой управляли «великие посвященные», вожди, диктаторы и «лидеры», уходит в прошлое.

Повсеместно мы видим, как люди САМИ стремятся и начинают управлять своей жизнью. Это становится главной творческой идеей будущего. И бунты чернокожих в Америке — это тоже проявление этой идеи. Может быть, пока кривое и уродливое, но вполне отражающее стремление простых людей управлять своим настоящим и будущим.

- Скорость и объем информации, которая обрушивается на нынешние индустриальные общества, несравнима ни с каким из предыдущих периодов, которые пережило человечество. Фактически интернет стал неотъемлемой частью жизни человека и при этом уже трудно отличить, где интернет и где человек, это реально часть личностной жизни людей. Как вы считаете, при тех технологиях, которые существуют, какова роль общества — статическая, активная, управляемая (создание человеческих конгломератов для решения политических вопросов, как было на Майдане в 2014 году) или какая-то другая? Или все осталось по-прежнему?

— Недавно я прочел книгу Дэна Брауна «Происхождение», хоть я и не являюсь фанатом подобного рода литературы. Если опустить все авантюрные сюжетные хитросплетения, то в этом романе автор очень интересно осмысливает идею симбиоза человека и компьютера. На самом деле, это не такая уж и фантастика, потому что каждый из нас уже сейчас, в своей повседневной жизни неотделим от своих электронных дополнений, от искусственного интеллекта, от электронных хранилищ данных и от интернета. Смартфон и компьютер уже стали не просто некими самостоятельными вспомогательными электронными устройствами — это уже практически неотделимые от нас части «тела», которые помогают нам нормально функционировать в современном мире.

В 2017 году Илон Маск вложил десятки миллионов долларов в создание медицинской исследовательской компании Neuralink, которая занимается разработкой «нейронного кружева» — устройства, которое позволит соединить мозг человека и компьютер. И подобными разработками занимается не только Илон Маск… Нейропротезы уже стали реальностью. То есть, нас не удивляет, что человек «силой мысли» может управлять протезом ампутированной руки или ноги. Поэтому, конечно, не исключено, что вскоре наука сможет создать гибрид человека и компьютера.

Вот только является ли это тем прорывом, который спасет человечество и поможет нам выйти на новый уровень развития? Это большой вопрос. Ученые Кембриджского университета пришли к выводу, что мозг современного человека исчерпал все возможности для развития. Дело в том, что ему больше неоткуда брать энергию. Наш мозг весит всего 2-3 процента от общей массы тела, но при этом потребляет 20 процентов энергии нашего организма. В процессе эволюции природа решила вопрос с источниками энергии для развития мозга. Человек научился пользоваться огнем и стал питаться пищей, которая позволила отказаться от громоздкой и сложной пищеварительной системы.

За счет этого мозг получил необходимые ресурсы для роста и развития. Сейчас современному человеку больше нечем «жертвовать» для того, чтобы обеспечить набор нейронной массы. Человеческий организм не успевает за сумасшедшим развитием цивилизации. И здесь мы опять возвращаемся к тому, с чего начали.

Человечество пришло к определенному рубежу, или к тупику, выход из которого предполагает полное изменение наших представлений о самих себе, о формах и способах коммуникации, общественного развития, управления социумом.

Я не верю в разного рода «майданы» в смысле их способности изменить что-то в положительную сторону, привести в действие какие-то позитивные механизмы, которые запустят изменения. И украинские майданы и то, что сейчас происходит в США — это конвульсии умирающего старого мира. И они так же архаичны, кровавы, примитивны и бесперспективны, как весь этот уходящий в прошлое «безумный мир» XX столетия.

Политолог Самодуров: Протесты в США — часть единой стратегии по смене глобальной парадигмы © Facebook, Вадим Самодуров

Но я верю в то, что мы придем к новым формам социального взаимодействия и социальной активности, которые реально изменят мир. В этом году в разных регионах России, например, прошли виртуальные митинги. Казалось бы, бред. Люди просто чекинились со своих смартфонов перед зданием региональной администрации, протестуя против конкретных решений и действий власти. Никакого живого присутствия. Однако эти протесты были замечены и услышаны даже на федеральном уровне.

Я не исключаю, что человечество в недалеком будущем придет к тому, что заменит коррумпированных, алчных и неэффективных чиновников искусственным интеллектом. И это совершенно не «научная фантастика». Это уже есть. Во время карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, мы убедились, что он (искусственный интеллект) — пусть даже и в примитивных формах — но прекрасно работает и может решать насущные задачи, связанные с функционированием социума и мегаполисов. Но при этом самое главное, что должно произойти с человечеством, — это нахождение нового смысла своего существования, развитие осознанности, изменение модели собственного бытия на более совершенную и продвинутую.