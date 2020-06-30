Правительство ФРГ негативно относится к экстерриториальным санкциям в отношении «Северного потока – 2», которые готовятся ввести США, и ждет финального решения американского конгресса по данному вопросу. Об этом, как пишет РИА Новости 30 июня, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт

«Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс», — приводит слова Зайберта агентство.

ФРГ уже сейчас разрабатывает меры на случай, если администрация Трампа попытается реализовать угрозы в отношении проекта «Северный поток — 2», которые помешают его реализации.

О том, какими могут быть эти меры, ранее рассказал глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" сенаторов», — отмечал Эрнст.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе рассчитывала на скоординированные действия Евросоюза в данном вопросе.

Ее расчет оправдался: 29 июня Еврокомиссия выступила против санкций в отношении компаний ЕС, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2».