«Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс», — приводит слова Зайберта агентство.
ФРГ уже сейчас разрабатывает меры на случай, если администрация Трампа попытается реализовать угрозы в отношении проекта «Северный поток — 2», которые помешают его реализации.
О том, какими могут быть эти меры, ранее рассказал глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" сенаторов», — отмечал Эрнст.
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе рассчитывала на скоординированные действия Евросоюза в данном вопросе.
Ее расчет оправдался: 29 июня Еврокомиссия выступила против санкций в отношении компаний ЕС, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2».