Видео инцидента было опубликовано 29 июня. Пьяный мужчина, в одних трусах, оседлал коня и в таком виде появился в магазине. В ответ на вопросы он заявил, что отправился за дополнительной порцией пива.
Теперь выяснилось, что после инцидента мужчина бросил коня прямо возле здания супермаркета, животное до приезда специалистов подкармливали случайные прохожие.
Сам конь оказался украден им из парка развлечений под угрозой применения силы.
«Говорит: дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать. Говорит, я тебе ноги переломаю», — рассказал смотритель парка.
Полиция начала поиск нарушителя.