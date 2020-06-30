Курьезная новость о полуголом мужчине, заехавшим в киевский магазин верхом на коне, заинтересовала журналистов. Как удалось выяснить ТСН, незадачливый покупатель силой похитил животное и бросил его после неудачной попытки отовариться пивом

Полуголый киевлянин шокировал поступком с конем – видео © Guy Frankland / flickr

Теперь выяснилось, что после инцидента мужчина бросил коня прямо возле здания супермаркета, животное до приезда специалистов подкармливали случайные прохожие.

Сам конь оказался украден им из парка развлечений под угрозой применения силы.

«Говорит: дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать. Говорит, я тебе ноги переломаю», — рассказал смотритель парка.

Полиция начала поиск нарушителя.