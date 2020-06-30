Тем не менее человечество упустило возможность изменить привычный ход истории, и правилом остается борьба за сферы влияния, которая привела к войне всех против всех, считает эксперт.
«Я склоняюсь к тому, что горбачевское новое мышление — всего лишь случай, зигзаг человеческой истории, когда появился такой человек во главе мощной, вооруженной до зубов страны. В ноябре мы будем праздновать 30 лет Парижской хартии (соглашение, подписанное в 1990 году 32 европейскими государствами, США и Канадой о масштабном сокращении сил ОВД и НАТО. — Ред.), которая обещала нам жить в совсем другом мире, но все покатилось обратно», — рассказал Гринберг.
В этом виноваты и триумфализм Запада, и «наша повышенная обидчивость», добавил собеседник издания. По его словам, геополитика — это когда большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.