Вся история человечества — это история войн и борьбы за сферы влияния, но шанс жить в совсем другом мире появился во время перестройки Горбачева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

Руслан Гринберг о конфликтах в мире: Правилом человеческого общества является борьба за сферы влияния © РИА Новости, Нина Зотина

«Я склоняюсь к тому, что горбачевское новое мышление — всего лишь случай, зигзаг человеческой истории, когда появился такой человек во главе мощной, вооруженной до зубов страны. В ноябре мы будем праздновать 30 лет Парижской хартии (соглашение, подписанное в 1990 году 32 европейскими государствами, США и Канадой о масштабном сокращении сил ОВД и НАТО. — Ред.), которая обещала нам жить в совсем другом мире, но все покатилось обратно», — рассказал Гринберг.

В этом виноваты и триумфализм Запада, и «наша повышенная обидчивость», добавил собеседник издания. По его словам, геополитика — это когда большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.