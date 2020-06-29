Ранее концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что Ротару якобы больше других артистов пострадала из-за карантинных ограничений, потеряв около 42 миллиона рублей.
Эксперт отметил, что в то время, когда сотни тысяч людей остались без денег, лишились работы, а многие бизнесы — разорились, сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, непозволительно и даже преступно.
«Она ничего не потеряла совершенно — эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед. Какая цель писать о потерянных миллионах? Чтобы все пожалели мультимиллионершу? Может, она хочет помощи попросить у государства? Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает!», — негодует Соседов.
Более того, подчеркнул критик, выступления Ротару уже давно не стоят таких денег. По его мнению, платить певице даже двадцать тысяч долларов за выступления Ротару «под фонограмму» — много.
Журналист к тому же считает, что Ротару уже не так популярна, как тридцать лет назад, поскольку у молодежи есть другие кумиры. Он также добавил, что подобные сообщения публикуются для того чтобы показать, что певица до сих пор востребована.