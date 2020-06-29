«После понижения рейтинга Канады <…> у Fitch наименьшее количество рейтингов AAA с 1998 года. Теперь рейтинг AAA имеют 10 стран — это меньше 10% от числа оцененных агентством государств и наименьшая зафиксированная когда-либо доля в портфолио суверенных рейтингов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее число стран с наивысшим рейтингом было в период с августа 2004 года по апрель 2009 года — от 16 до 19 стран. Это период наибольшей стабильности по рейтингам AAA.
Первой наивысший рейтинг потеряла Япония (в 1998 году у Fitch и в 2001 году у S&P Global Ratings). Затем последовали и другие страны, среди которых в том числе Франция, Испания и Великобритания, а у S&P — США.
Однако есть и примеры повышения суверенных рейтингов до наивысшего уровня. Так, Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания и Австралия вернули себе рейтинг AAA от S&P, потеряв его ранее. Однако ни одна страна не смогла вернуть себе этот рейтинг, сниженный Fitch.