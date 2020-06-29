После того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило рейтинг Канады, теперь лишь 10 стран оценены агентством на наивысшем уровне AAA - это наименьшее число с 1998 года. Об этом на днях сообщило агентство Reuters

Fitch ухудшило прогноз по рейтингам крупнейших банков США до негативного © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что наибольшее число стран с наивысшим рейтингом было в период с августа 2004 года по апрель 2009 года — от 16 до 19 стран. Это период наибольшей стабильности по рейтингам AAA.

Первой наивысший рейтинг потеряла Япония (в 1998 году у Fitch и в 2001 году у S&P Global Ratings). Затем последовали и другие страны, среди которых в том числе Франция, Испания и Великобритания, а у S&P — США.

Однако есть и примеры повышения суверенных рейтингов до наивысшего уровня. Так, Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания и Австралия вернули себе рейтинг AAA от S&P, потеряв его ранее. Однако ни одна страна не смогла вернуть себе этот рейтинг, сниженный Fitch.