«В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на соответствие санитарно-микробиологическим показателям были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям — 13 проб (одесские пляжи 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")», — говорится в материале.
На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.
Температура воды у побережья Одессы 29 июня составляет 24°С.