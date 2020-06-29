На пяти пляжах в черте Одессы морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям, также нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава

Украинцев предостерегли от купания в Черном море © Украина.ру / стрингер говорится в материале. На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям. Температура воды у побережья Одессы 29 июня составляет 24°С.