На Майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило издание «Общественное»

«В Киеве в воскресенье, 28 июня, состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции. Акция началась на Майдане Независимости. Оттуда десятки участников события пошли на улицу Грушевского к мемориалу в честь погибшего во время Революции достоинства белоруса Михаила Жизневского. Там митингующие возложили цветы и почтили память активиста минутой молчания. Оттуда они двинулись на Майдан Независимости, где провели вече. Участники акции требуют проведения честных выборов в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ни мира, ни войны. Что ждёт Белоруссию после выборов © AP, Sergei Grits

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует выдвинуть свою кандидатуру на шестой срок. Тем временем, произошло несколько задержаний как претендентов на президентское кресло, так и сторонников белорусских оппозиционеров. Правозащитники видят в задержаниях политический мотив.