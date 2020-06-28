В Мелитополе посетители супермаркета сдали в полицию полицейского, который пошел за покупками без маски. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области

«Во время мониторинга средств информации была выявлена публикация о нарушении полицейским правил карантина. Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк