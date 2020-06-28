«Во время мониторинга средств информации была выявлена публикация о нарушении полицейским правил карантина. Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео», — говорится в сообщении.
По факту нарушения было начато служебное расследование, принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) КоАП Украины. Сотруднику полиции грозит штраф.