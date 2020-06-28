Президент Белоруссии Александр Лукашенко был вынужден лично контролировать ситуацию с питьевой водой в Минске, так как чиновники на местах не могли справиться с этой проблемой. Об этом белорусский лидер 27 июня рассказал в эфире телеканла «Беларусь 1», сообщает БелТА

Москитная атака на президента. Лукашенко о заговоре, фейках и телеграм-каналах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Александр Лукашенко в это время находился в Москве на Параде Победы, который из-за коронавируса перенесли на 24 июня.

«Я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили. Уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси», — сказал глава государства.

После того, как Лукашенко пригрозил чиновникам, что те сами будут пить испорченную воду, проблема была решена, по его словам, за ночь.

«Диктатура — это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура — хорошо. При чем тут диктатура, должна быть ответственность», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 30 июня в Тверской области на открытии мемориала советским солдатам, павшим в боях подо Ржевом.