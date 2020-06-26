Ранее Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко принять участие в открытии мемориала.
«Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России — ИФ) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — цитирует агентство белорусского лидера.
В ходе боев за город Ржев и так называемый Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая ранеными и пропавшими без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек.
По информации Российского военного исторического общества, памятник был готов еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса его открытие отложили.
Монумент представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, которая опирается на 30-тонный стальной каркас. Мемориальный комплекс установлен на десятиметровом кургане.