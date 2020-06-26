Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 30 июня в Тверской области на открытии мемориала советским солдатам, павшим в боях подо Ржевом. Об этом 26 июня сообщает БелТА

Ранее Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко принять участие в открытии мемориала.

«Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России — ИФ) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — цитирует агентство белорусского лидера.

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По информации Российского военного исторического общества, памятник был готов еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса его открытие отложили.

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, которая опирается на 30-тонный стальной каркас. Мемориальный комплекс установлен на десятиметровом кургане.