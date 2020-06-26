Отмечается, что Шарий вызывается на допрос 3 июля по уголовному производству по статье 209 УК — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Фабула дела не разглашается. Указано лишь, что уголовное производство открыто 2 июня 2020 года.
По данным издания, на допрос Шария хотят вызвать в связи с его же заявлениями о том, что первый номер в списке «Оппозиционного блока» на выборах в 2019 году Евгений Мураев предлагал Шарию 2 миллиона долларов за то, чтобы он снялся с выборов в пользу «Оппоблока».
О таком предложении от Мураева Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале и заявил в эфире телеканалов в среду, 24 июня. Он также сказал, что может предоставить доказательства своих слов. По данным источников «Страны», на допрос по этому же делу будет вызван и Мураев.