Госфикскальная служба (ГФС) Украины обнародовала повестку на вызов на допрос Анатолия Шария. По данным источников «Страны» в ведомстве, само дело касается финансирования партии Шария. Информация об этом опубликована 26 июня

Анатолий Шарий. Биографическая справка © commons.wikimedia/Westmclaren

По данным издания, на допрос Шария хотят вызвать в связи с его же заявлениями о том, что первый номер в списке «Оппозиционного блока» на выборах в 2019 году Евгений Мураев предлагал Шарию 2 миллиона долларов за то, чтобы он снялся с выборов в пользу «Оппоблока».

О таком предложении от Мураева Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале и заявил в эфире телеканалов в среду, 24 июня. Он также сказал, что может предоставить доказательства своих слов. По данным источников «Страны», на допрос по этому же делу будет вызван и Мураев.