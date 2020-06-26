Президент Украины Владимир Зеленский во время срочной поездки в Ивано-Франковскую область ознакомился с ходом мероприятий по восстановлению инфраструктуры региона после наводнения. Об этом 25 июня сообщается на официальном сайте главы государства

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской области, трех районах Закарпатья и одном районе Львовской области. В западных областях подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Также повреждены 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

«Мы будем вам помогать. Что от нас требуется?… Мы поддерживаем, мы сразу же выделили деньги на все такие места. И дальше, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное — помочь людям», — сказал президент.