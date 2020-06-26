Глава государства совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей Украины уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает. Максимальные уровни воды уже пройдены на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. На Закарпатье ситуация нормализовалась, подтоплений населенных пунктов нет.
Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской области, трех районах Закарпатья и одном районе Львовской области. В западных областях подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Также повреждены 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.
«Мы будем вам помогать. Что от нас требуется?… Мы поддерживаем, мы сразу же выделили деньги на все такие места. И дальше, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное — помочь людям», — сказал президент.