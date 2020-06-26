Москва считает, что поддержка проекта «Северный поток - 2» со стороны немецких властей и бизнеса сохранится вопреки давлению Соединенных Штатов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев

«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока – 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и газовой генерации», — подчеркнул дипломат.

Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com

Нечаев подчеркнул, что перенос сроков завершения проекта «Северный поток — 2» связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона, который с помощью экстерриториальных санкций хочет повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

Судя по всему, данное решение является политическим и связано не с деятельностью Берлина в рамках НАТО, а с суверенной политикой, проводимой властями ФРГ, в том числе по проекту газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщило в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, в Берлине готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу введения дополнительных санкций против газопровода «Северный поток – 2».