«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока – 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и газовой генерации», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Москва рассчитывает, что такая поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия США.
Нечаев подчеркнул, что перенос сроков завершения проекта «Северный поток — 2» связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона, который с помощью экстерриториальных санкций хочет повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.
Судя по всему, данное решение является политическим и связано не с деятельностью Берлина в рамках НАТО, а с суверенной политикой, проводимой властями ФРГ, в том числе по проекту газопровода «Северный поток – 2».
Как сообщило в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, в Берлине готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу введения дополнительных санкций против газопровода «Северный поток – 2».