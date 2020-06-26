В советское время из Киргизии и Таджикистана не пытались сделать нечто большее, чем просто дотационные республики, потому что там не было серьезных ресурсов, которые они могли предложить Центру и всесоюзному рынку. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

«Не было серьезных ресурсов, которые они могли предложить Центру и всесоюзному рынку, а после образования независимости — мировому рынку. Что есть Киргизия, кроме ее транзитной территории, кроме незначительного горно-металлургического комплекса и кроме возможности торговать китайскими товарами?», — пояснил Грозин.

Специалист отметил, что в Бишкеке действительно был завод «Дастан», на котором делали торпеды, но это была одна из маленьких частичек оборонно-промышленного комплекса СССР, даже в сравнении с казахстанским ОПК и тем, что осталось на территории Узбекистана.

По его словам, Киргизия получила и науку, и промышленность, и ОПК, после войны по инициативе союзного руководства в рамках этой же самой политики постоянного дотирования убыточных горных республик.

Хронический упадок, который наблюдается за период независимости, как раз свидетельствует о том, что поток дотаций из центра иссяк, заключил собеседник издания.