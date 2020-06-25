По его словам, речь идет о заседаниях комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию.
«Я гарантировал, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут тщательный осмотр ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовят возможные решения», — отметил Кулеба.
Министр добавил, что сегодняшнее заседание украинcrо-венгерской комиссии является одним из элементов подготовки к встрече Зеленского и Орбана, которая пока планируется на июль. Далее должно пройти заседание двусторонней комиссии по вопросам национальных меньшинств.