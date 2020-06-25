Для встречи лидеров Украины и Венгрии Владимира Зеленского и Виктора Орбана нужно выполнить два условия. Об этом 25 июня в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался в Facebook

Украина отказалась изменять закон об образовании ради компромиссов с Венгрией © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Я гарантировал, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут тщательный осмотр ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовят возможные решения», — отметил Кулеба.

Министр добавил, что сегодняшнее заседание украинcrо-венгерской комиссии является одним из элементов подготовки к встрече Зеленского и Орбана, которая пока планируется на июль. Далее должно пройти заседание двусторонней комиссии по вопросам национальных меньшинств.