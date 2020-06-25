Москва следит за анонсами в США о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу и при необходимости примет все меры для обеспечения безопасности РФ и ее союзников, так как не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал РИА Новости 25 июня

Трамп и Дуда подтвердили готовность США и Польши укреплять потенциал сдерживания на восточном фланге НАТО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

Грушко заявил, что Россия будет следить за этой ситуацией не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил.

«Очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа. Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ», — отметил замглавы МИД.

Поэтому, по его словам, Москва продолжит внимательно за этим следить и в случае необходимости примет все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности страны.