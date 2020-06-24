«В Украине, где внутренняя риторика о независимости и суверенитете чаще всего была направлена в адрес Российской Федерации, теперь выяснилось, что все, в чем обвиняли Россию, делали западные страны. На это закрывали глаза, это считалось как бы нормальным», — сказал он.
Якубин отметил, что «эти записи, которые очень похожи на голоса Байдена, Порошенко и Керри, могут привести не только к внутриполитическому скандалу, а к определенной трансформации политического ландшафта».
По его мнению, это означает, что многие решения принимались не исходя из интересов украинских граждан, не от какой-то нужды, а просто из-за международной коррупции.