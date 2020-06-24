Черновцы и несколько окружающих сел из-за сильного наводнения отключили от подачи газа. Об этом накануне на своей странице в Facebook сообщил руководитель «Региональной газовой компании» Олег Никоноров

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