«Около 22.00 ожидается пик паводка. Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас перегон, который обеспечивает газом Черновцы — отключен! "Черновцыгаз" поддерживают давление по резервному направлению. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол также отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)», — написал Никоноров.
Ранее стало известно, что в результате наводнения в Ивано-Франковске погибли три человека, полностью заблокирован проезд на двух дорогах государственного значения, отсутствует транспортное сообщение с 19 населенными пунктами.