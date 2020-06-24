Для того чтобы модернизировать белорусскую экономику, нужно проводить ряд реформ, в том числе и непопулярных. Но вряд ли президент Александр Лукашенко будет этим заниматься в случае своей победы на выборах. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, сейчас можно что-то попытаться вложить в белорусскую экономику, но в целом белорусские предприятия убыточны и неэффективны.

Методы управления, средства производства там устарели, и директивным методом ситуацию не исправить, считает политолог.

До сих пор белорусские НПЗ не достигли высокого уровня переработки нефти, целый ряд сельскохозяйственных предприятий убыточен, приводит пример Безпалько.

Все это покрывается за счёт государственной казны Белоруссии, которая пополняется из кармана налогоплательщиков (граждан Белоруссии) и российского бюджета, заключил собеседник издания.