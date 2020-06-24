«Директивами это не исправишь. Нужно полностью менять экономику и проводить ряд реформ, в том числе непопулярных. Но, учитывая особенности клана Лукашенко, в нынешней Белоруссии вряд ли это возможно», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, сейчас можно что-то попытаться вложить в белорусскую экономику, но в целом белорусские предприятия убыточны и неэффективны.
Методы управления, средства производства там устарели, и директивным методом ситуацию не исправить, считает политолог.
До сих пор белорусские НПЗ не достигли высокого уровня переработки нефти, целый ряд сельскохозяйственных предприятий убыточен, приводит пример Безпалько.
Все это покрывается за счёт государственной казны Белоруссии, которая пополняется из кармана налогоплательщиков (граждан Белоруссии) и российского бюджета, заключил собеседник издания.