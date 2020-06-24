Сейчас в наиболее выгодном положении находится Россия, у которой, несмотря на очевидные экономические и социальные проблемы, в военно-политическом смысле все замечательно. Об этом рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Мухин: Если Запад не выстроит новую систему, его ждет судьба Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом, отметил политолог, не совсем понятно, как будет развиваться ситуация в Китае, по той простой причине, что именно Китай сейчас является основной проблемной страной для западного мира, а не Россия.

В этой информационной и гибридной битве нужно вывести свою линию поведения и ее придерживаться, а Россия уже так и поступила, заключил Мухин.