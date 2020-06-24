«Как я понимаю, на ближайшее время у нее есть определенный запас прочности, в то время как США будут подвергаться перманентным волнам турбулентности», — указал эксперт.
При этом, отметил политолог, не совсем понятно, как будет развиваться ситуация в Китае, по той простой причине, что именно Китай сейчас является основной проблемной страной для западного мира, а не Россия.
В этой информационной и гибридной битве нужно вывести свою линию поведения и ее придерживаться, а Россия уже так и поступила, заключил Мухин.