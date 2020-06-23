Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Служба безопасности Украины запретила ему доступ к государственной тайне. Об этом 23 июня он написал у себя в Facebook

Президент оскорбил. Мэр Черкасс подаёт на Зеленского в суд за «бандитизм» © Facebook, Анатолій Бондаренко

В СБУ подтвердили данную информацию и заявили, что решение было принято из-за невыполнения Бондаренко обязанностей по охране гостайны.

«Главу города ранее информировали о необходимости привести в соответствие с законодательством состояние охраны гостайны в Черкасском городском совете, но он продолжал нарушать закон, в связи с чем ему отменили доступ к государственной тайне», — сказала в эфире телеканала «UA:Черкассы» пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.