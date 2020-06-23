«Интересное письмо. Я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, занята с утра и до ночи мэром города Черкассы за то, что он посмел все-таки ослабить карантин. Ну, ничего, я думаю, что разберемся как-то», — сказал он, отметив, что соответствующее письмо получил 22 июня.
В СБУ подтвердили данную информацию и заявили, что решение было принято из-за невыполнения Бондаренко обязанностей по охране гостайны.
«Главу города ранее информировали о необходимости привести в соответствие с законодательством состояние охраны гостайны в Черкасском городском совете, но он продолжал нарушать закон, в связи с чем ему отменили доступ к государственной тайне», — сказала в эфире телеканала «UA:Черкассы» пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.