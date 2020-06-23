«Я уже сбился со счета, пытаясь обобщить количество решений, которые принимали уже и администрация Обамы, и администрация Трампа. Последняя, кстати сказать, по количеству решений о санкциях против России и по количеству охваченных этими решениями юридических и физических лиц давно обогнала уже администрацию Обамы», — отметил он.
По словам министра, США не приветствуют стремление России и Китая решать спорные вопросы путем переговоров, а предпочитают действовать с помощью ультиматумов с альтернативой в виде санкций.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона продолжает «оставлять двери для переговоров открытыми».