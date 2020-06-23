Администрация президента США Дональда Трампа приняла больше решений о введении антироссийских санкций, чем администрация Барака Обамы. Об этом 23 июня сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости

«Трамп был против»: Болтон рассказал правду об антироссийских санкциях по Солсбери и Сирии © Gage Skidmore / flickr

По словам министра, США не приветствуют стремление России и Китая решать спорные вопросы путем переговоров, а предпочитают действовать с помощью ультиматумов с альтернативой в виде санкций.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона продолжает «оставлять двери для переговоров открытыми».