Украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что должна ездить в Россию на официальные соревнования, иначе придется заканчивать карьеру. Об этом 23 июня она рассказала sport.ua

Она отметила, что основные соревнования проходят именно в России. «Чудак на букву М». Ракицкий рассказал, как стал лишним в сборной Украины © commons.wikimedia.org, Олег Батрак

«У меня просто нет выбора. Я должна ездить в Россию на официальные соревнования. Если я не участвую в основных соревнованиях, то просто нужно заканчивать карьеру… У меня никогда не было проблем в этом плане (из-за украинского гражданства. — Ред.). Ко мне в России нормально относились», — заявила она.

Также Музычук рассказала, что в Иране и Саудовской Аравии провели только по одному крупному турниру. Что касается России, то там проводятся соревнования самого высокого уровня. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович — россиянин, а в России на государственном уровне очень большая финансовая поддержка шахмат.