Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что если ситуацию в «Укрзализнице» не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги. Об этом 23 июня написал на своей странице в Facebook

Рецепты в состоянии бредового расстройства: Саакашвили вновь заговорил о распаде Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По его словам, в настоящее время в администрации железнодорожного транспорта Украины практически нет действующего руководителя, и она брошена на произвол судьбы. По его мнению, необходимо срочно принять ряд предложенных им решительных мер.

Он пообещал вскоре представить свои предложения в письменном виде.