«Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзализницы", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотек, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги», — написал Саакашвили.
По его словам, в настоящее время в администрации железнодорожного транспорта Украины практически нет действующего руководителя, и она брошена на произвол судьбы. По его мнению, необходимо срочно принять ряд предложенных им решительных мер.
Он пообещал вскоре представить свои предложения в письменном виде.