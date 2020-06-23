Судья Конституционного суда Армении Альвина Гюлумян заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека, если власти попытаются освободить ее от занимаемой должности, ссылаясь на конституционные поправки. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости

Оппозиционеры Армении назвали принятый парламентом закон о поправках в Конституцию узурпацией власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заверила Гюлумян, которая в 2003-2014 годах была судьей ЕСПЧ.

По ее мнению, два других члена КС — Грант Назарян и Феликс Тохян, которые подпадают под действие поправок, «также молчать не будут».

Разработанный правящей фракцией «Мой шаг» и принятый парламентом проект изменений в Конституцию предусматривает прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет.

Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей.

Гюлумян была членом КС в 1996-2003 годах, а затем заняла этот пост в 2014 году.