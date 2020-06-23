Суд отпустил обвиняемого в организации убийства ветерана боевых действий в Донбассе Виталия Олешка (позывной «Сармат») отдохнуть на море. Об этом 23 июня сообщает «РБК-Украина»

Подозреваемого в убийстве «атошника» Сармата принудительно доставили в Киев © YouTube Евгений Бродский, которого обвинили в организации убийства Виталия Олешка, находился по решению суда под ночным домашним арестом. Он обратился в суд с просьбой изменить ему место домашнего ареста на пять дней и указал базу отдыха в Бердянске.

«Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей — у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно, и дал на это разрешение», — заявил Бродский и отметил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.