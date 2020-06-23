Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные в связи с инцидентом в британском Солсбери, а также сначала согласился, но потом передумал вводить дополнительные санкции во время обострения в Сирии в 2018 году. Об этом экс-советник Белого дома Джон Болтон написал в своей книге, передает РИА Новости 23 июня

Повышают ставки. США обещают России жесткие санкции из-за «дела Скрипалей» © Public domain / Loren рассказал Болтон.

Затем, по его словам, американский лидер успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Трамп попросил госсекретаря США Майка Помпео позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции. При этом Болтон не знает, состоялся ли этот звонок.

Что касается ситуации в Сирии, то изначально Трамп намеревался ввести дополнительные антироссийские ограничительные меры.

«В суматошные часы перед ударом по Сирии Трамп сначала согласился ввести еще санкции против России… Впоследствии, однако, он передумал. "Мы дали понять нашу позицию", — сказал мне Трамп в воскресенье рано утром, и мы могли "в случае необходимости ударить по ним гораздо сильнее позже"», — вспоминает Болтон.

По его словам, не так давно перед этим США уже ввели санкции по Закону о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA). Трампу, по словам экс-советника, это не нравилось, так как «их целью была Россия». Американский президент считал, что признание вмешательства России в выборы означало, что он был в сговоре с Москвой в 2016 году.

Болтон рассказал, что пытался убедить Трампа дать ход новым санкциям, но он не соглашался. Тогда экс-советник и глава Минфина Стивен Мнучин пообещали, что ведомство не сделает никакого объявления. Однако бывшая тогда постпредом США при ООН Никки Хейли в одном из телешоу анонсировала, что Минфин объявит новые санкции, после чего Трамп попросил Болтона «позвонить русским» и дать объяснения.

Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно заявлениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Крестные отцы Сирии, президентское проклятие Южной Кореи, избирательные санкции США против России © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Что касается событий в Сирии, то 14 апреля 2018 года США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.