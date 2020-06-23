Главной задачей новоизбранных властей Сербии станет решение косовского вопроса, сказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Ранее объявив о победе своей Сербской прогрессивной партии Вучич заявил о необходимости перерождения Сербии. Бондаренко пояснил, что самый главный вопрос, который стоит на повестке дня в Белграде, это урегулирование косовского конфликта.

«В этом смысле это будет уже новая Сербия. Потому что та Сербия, которую мы знаем, — это Сербия, в преамбуле Конституции которой записано, что Косово — это часть Сербии. Но при этом все знают, что как минимум 20 лет это уже не так», — констатировал Бондаренко.

Олег Бондаренко: Главной задачей нового парламента Сербии будет решение проблемы Косово © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому без решения косовского вопроса Белграду не выйти на новый этап развития, так как это ограничивает инвестиционную привлекательность страны и не дает обеспечивать безопасность в регионе, считает Бондаренко.

Косово остается беспокойным очагом, где высокий уровень криминал и наркотрафика, и «как-то это нужно цивилизовывать и вводить в законное русло», сказал эксперт.