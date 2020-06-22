Экс-президент Украины Петр Порошенко через бывшего вице-президента США Джо Байдена просил экс-премьера Арсения Яценюка повлиять на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют записи, обнародованные нардепом Андреем Деркачом

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк разговора Байдена и Порошенко была сделана в октябре 2016 года. На ней экс-президент Украины обращается к Байдену с просьбой убедить Яценюка сделать определенные вещи, в частности — повлиять на главу МВД Авакова, с которым у Порошенко есть проблемы.

Кроме того, в беседе отмечается, что разговором с Аваковым остался недоволен французский посол.