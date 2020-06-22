Восемь цветных работников тюрьмы в американском штате Миннесота заявили, что подверглись дискриминации, когда их отстранили от работы по охране полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве негра Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости 22 июня

«Когда Шовину 29 мая предъявили обвинения, его доставили в тюрьму округа Рамзи. Работники тюрьмы, среди которых темнокожие и латиноамериканцы, подали жалобу в связи с дискриминацией: они утверждают, что Шовина поместили в камеру на пятом этаже, а их перевели на третий», — сообщает агентство со ссылкой на телеканал NBC News.

Дробницкий: Покончить с беспорядками в США поможет жестокая гражданская война © Facebook, Дмитрий Дробницкий Бонни Смит заявляет, что вместо них на этаж к Шовину отрядили исключительно белых сотрудников, что, по мнению заявителей, говорит о том, что их отстранили от этой работы из-за их цвета кожи.

Возмущенные цветные тюремщики требуют денежные компенсации и публичные извинения. Кроме того, они хотят, чтобы все сотрудники тюрьмы прошли тренинги по искоренению расовых предрассудков.

По словам шерифа округа Рамзи Стива Лидона, на другой этаж перевели только троих сотрудников всего на 45 минут. Это было сделано для того, чтобы не травмировать цветных сотрудников психологически из-за возможного контакта с Шовином.