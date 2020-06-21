Так, после волевой победы в 27-м туре украинской Премьер-лиги над «Александрией» со счетом 3:2 «горняки» набрали 71 очко и стали недосягаемыми для киевского «Динамо» (52 очка после 26 матчей) и других своих преследователей.
Как отметил наставник команды Луиш Каштру, «Шахтер» одержал победу в чемпионате благодаря работе, отдаче, амбициям и уважению друг к другу.
Эта победа в чемпионате стала для клуба из Донецка четвертой подряд и 13-й за годы независимости Украины. У киевского «Динамо» — 15 чемпионских титулов.