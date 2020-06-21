Донецкий «Шахтер» 21 июня после победы над «Александрией» (Кировоградская область) досрочно завоевал очередной титул чемпиона Украины по футболу

Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Как отметил наставник команды Луиш Каштру, «Шахтер» одержал победу в чемпионате благодаря работе, отдаче, амбициям и уважению друг к другу.

Эта победа в чемпионате стала для клуба из Донецка четвертой подряд и 13-й за годы независимости Украины. У киевского «Динамо» — 15 чемпионских титулов.