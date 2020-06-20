Характер взаимоотношений Армении и России определяется не личностями, а геополитическими интересами обеих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру расскаказал директор Института Кавказа Александр Искандарян

Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

«Это сложная капуста многих наслоений и взаимодействий, которая существует в не самой сильной зависимости от смены личности», — объяснил политолог.

Взаимодействие Армении с Россией оставалось примерно одинаковым и при Роберте Качаряне, и при Серже Саргсяне, потому что объективно обусловлено обстоятельствами геополитического свойства, добавил Александр Искандарян.

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