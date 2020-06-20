По его словам, взаимодействие Армении и России определяется такими составляющими, как членство Турции в НАТО, наличие Карабахского конфликта, потребностью Армении в безопасности, наличием конфигурации, когда между Арменией и Россией находится Грузия, географическим положением и прочим.
«Это сложная капуста многих наслоений и взаимодействий, которая существует в не самой сильной зависимости от смены личности», — объяснил политолог.
Взаимодействие Армении с Россией оставалось примерно одинаковым и при Роберте Качаряне, и при Серже Саргсяне, потому что объективно обусловлено обстоятельствами геополитического свойства, добавил Александр Искандарян.
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