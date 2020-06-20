Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении
Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении
© Sputnik /Asatur Yesayants
По его словам, взаимодействие Армении и России определяется такими составляющими, как членство Турции в НАТО, наличие Карабахского конфликта, потребностью Армении в безопасности, наличием конфигурации, когда между Арменией и Россией находится Грузия, географическим положением и прочим.

«Это сложная капуста многих наслоений и взаимодействий, которая существует в не самой сильной зависимости от смены личности», — объяснил политолог.

Взаимодействие Армении с Россией оставалось примерно одинаковым и при Роберте Качаряне, и при Серже Саргсяне, потому что объективно обусловлено обстоятельствами геополитического свойства, добавил Александр Искандарян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 