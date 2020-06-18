В уголовном деле лидера второй по размеру фракции в парламенте Армении не может не быть политической подоплеки, считает директор Института Кавказа Александр Искандарян

В четверг, 18 июня, суд не смог принять решение об аресте лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которого обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года.

Адвокаты политика представили ходатайство о самоотводе судьи суда общей юрисдикции, а сам оппозиционер, выйдя из зала суда, сделал громкое заявление.

- Александр Максович, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, выйдя из зала суда, который избирал ему меру пресечения, что страна управляется фейками. Действительно ли есть политическая подоплека у уголовного дела против лидера оппозиции?

— Вы же сами назвали его лидером оппозиции. Политической подоплеки в деле, открытом против руководителя второй по размеру фракции в парламенте просто не может не быть. Естественно, это дело имеет политическую подстежку и очень существенную.

Считать, что такого рода дела могут иметь чисто уголовное свойство и никакого отношения к политике не имеют и это такое случайное совпадение, что такой человек подвергся обвинениям, это, конечно, не очень умно. Конечно, политическая составляющая в этом деле есть.

- Но почему уголовное разбирательство инициировали именно сейчас?

— По нескольким причинам. Основная, как мне кажется, следующая. Господин Царукян и его партия поддержали революцию и выступили союзниками или попутчиками, как угодно, новых элит. При этом оставаясь несколько чужеродным телом в правящей элите.

Политолог Искандарян: Арест Царукяна не приведет к гигантским протестам в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

При этом к принятию политических решений «Процветающая Армения» практически не допускалась. То есть они имеют возможность выступать против, но не имеют возможность принимать решения, потому что правящая партия обладает большинством, причем конституционным. Это приводит к такого рода напряжению в системе.

- Все-таки примет ли решение суд арестовать Царукяна?

— Я не Кассандра, я не знаю, но явно происходит подспудный переговорный процесс, попытка выработки какого-то модуса, каким образом он закончится, посмотрим. В зависимости от того, как закончится согласование интересов внутри правящей элиты.

- Вчера партия Дональда Туска призвала власти Армении воздержаться от давления на оппозицию. Почему европейских партнеров так интересуют перипетии политической борьбы в республике?

— Потому что все взаимосвязано. Армения член программы Восточного партнерства с Евросоюзом. Эта страна не так далека от Европы и европейского политического пространства, существует постоянное взаимодействие армянских и европейских политиков.

Армения член Совета Европы, член ОБСЕ. Существуют такие же форматы связи Армении с постсоветским пространством. Именно поэтому и Москву тоже интересует то, что происходит в Армении.

Это нормально, я бы сказал. Внешние силы следят за ситуацией и пытаются понимать, что происходит.

- Как вы считаете, Москву устраивает личность Николы Пашиняна на посту главы правительства?

— Взаимоотношения Армении и России определяются не личностями. Личность может нравиться или не нравиться другим личностям, но взаимодействие Армении и России определяются такими составляющими, как членство Турции в НАТО, наличие Карабахского конфликта, потребность Армении в безопасности.

Наличие конфигурации, когда между Арменией и Россией находится Грузия, географическим положением и прочим. Это сложная капуста многих наслоений и взаимодействий, которая существует в не самой сильной зависимости от смены личности.

В Армении главы государств менялись, Никол Пашинян уже четвертый глава государства после достижения независимости. А взаимодействие Армении с Россией оставалось примерно одинаковым и при Роберте Качаряне, и при Серже Саргсяне, потому что объективно обусловлено обстоятельствами геополитического свойства.

Я не психолог, я политолог, поэтому мне кажется, что личная неприязнь может преодолеваться пониманием того, что все равно необходимо сотрудничество.

- Насколько сильной поддержкой пользуется Царукян в обществе? И могут ли его сторонники существенно усложнить жизнь действующей власти?

— «Процветающая Армения» — это вторая фракция в парламенте. С другой стороны, власть может ее игнорировать. Царукян довольно серьезный бизнесмен, по некоторым оценкам он самый богатый человек в Армении.

У него есть политическая партия, он играет серьезную роль в одном из регионов Армении — Котайк. Но сказать, что это может привести к восстанию масс нельзя. Я уже не говорю о том, что у нас сейчас чрезвычайное положение, и массовые акции запрещены.