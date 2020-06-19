Полиция Сумской области проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы Артема Семенихина. Об этом 19 июня сообщает полиция области на своем сайте

Инцидент произошел 18 июня, около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. Мэр Конотопа хочет переехать бульдозером травящий горожан спиртзавод © Никита Рассказов

«На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты. По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении на месте запасного колеса, в пакете, перемотанном изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов», — отмечается в сообщении.

Поздно вечером 18 июня Семенихин вышел в прямой эфир на своей публичной странице в Facebook и заявил, что «мафия не прекращает свои провокации». Он считает, что, возможно, это продолжение покушения на его жизнь.