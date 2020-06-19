В Минске сторонники независимых кандидатов в президенты провели акцию в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании. Об этом 18 июня сообщает tut.by

Абзалов объяснил, почему Лукашенко теряет популярность в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. Живая цепь растянулась на пять километров.

«Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения», — сказала Ковалькова.

Участников акции протеста поддерживали водители транспортных средств, которые сигналили и включали песню группы «Кино» — «Перемен».

Акция протеста началась через несколько часов после того как стало известно о задержании основного соперника президента Александра Лукашенко на выборах экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его подозревают в отмывании денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Кандидат в президенты был задержан, когда шел сдавать в избирком подписи в поддержку своего выдвижения.

Ранее также был задержан блогер Сергей Тихановский (формально в президентской гонке участвует его жена). Ему инкриминируют насилие в отношении сотрудников милиции.