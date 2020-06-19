Белорусы выстроились в «цепь солидарности» у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты: Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. Живая цепь растянулась на пять километров.
«Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения», — сказала Ковалькова.
Участников акции протеста поддерживали водители транспортных средств, которые сигналили и включали песню группы «Кино» — «Перемен».
Акция протеста началась через несколько часов после того как стало известно о задержании основного соперника президента Александра Лукашенко на выборах экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его подозревают в отмывании денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Кандидат в президенты был задержан, когда шел сдавать в избирком подписи в поддержку своего выдвижения.
Ранее также был задержан блогер Сергей Тихановский (формально в президентской гонке участвует его жена). Ему инкриминируют насилие в отношении сотрудников милиции.