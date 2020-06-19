На долю Советского Союза пришлось 75% военных усилий антигитлеровской коалиции. Об этом в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня, написал Президент РФ Владимир Путин

Путин объяснил необходимость заключения пакта Молотова — Риббентропа © wikipedia/фонд ЦГАКФД приводит доклад Международной комиссии по репарациям с Германией, подготовленный в феврале 1945 года. В задачи комиссии входило определение формулы, согласно которой Германия должна была возместить ущерб странам-победительницам.

«Комиссия пришла к следующему выводу: «Количество затраченных Германией на советском фронте солдато‑дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолётов». В целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 — германские», — написал Путин.

Президент также привел слова американского президента Франклина Рузвельта, который заявлял, что «русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединённые нации вместе взятые».