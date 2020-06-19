Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые Лукашенко идет на выборы без такой серьезной электоральной поддержки, которой он мог располагать ранее, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью Украина.ру

«Он переживает одни из самых сложных президентских выборов, которые вообще могли быть», — отметил Абзалов

По его словам, это связано с двумя особенностями. Во-первых, Лукашенко умудрился рассориться с основными партнерами, как на Западе, так и на Востоке, и без их серьезной поддержки столкнулся с очень большими сложностями с внутренней оппозицией.

Абзалов: Лукашенко будет непросто передать власть в Белоруссии своим родственникам © РИА Новости, Владимир Трефилов

Действия, которые при этом Лукашенко осуществлял, в частности, не вводил карантин, проводил парады, хотя эпидемиологическая ситуация была сложной, не нашли понимания у населения, полагает политолог.