«Он переживает одни из самых сложных президентских выборов, которые вообще могли быть», — отметил Абзалов
По его словам, это связано с двумя особенностями. Во-первых, Лукашенко умудрился рассориться с основными партнерами, как на Западе, так и на Востоке, и без их серьезной поддержки столкнулся с очень большими сложностями с внутренней оппозицией.
Вторым важным фактором ухудшения ситуации стала коронавирусная инфекция, которую Белоруссия очень плохо пережила, добавил Абзалов.
Действия, которые при этом Лукашенко осуществлял, в частности, не вводил карантин, проводил парады, хотя эпидемиологическая ситуация была сложной, не нашли понимания у населения, полагает политолог.