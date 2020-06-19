Сейчас же позиция Киева в отношении Минских соглашений состоит в том, что он не может ни выполнить их, ни отказаться от них.
По словам Андрея Золотарева, Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и это может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума.
«К тому же Донбасс вряд ли захочет возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты. Итогом всему этому будет замораживание конфликта», — объяснил собеседник издания.
Андрей Золотарев добавил, что европейцы смотрят на эту ситуацию как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Соединенными Штатами. У них нет большого желания в этот конфликт вмешиваться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.