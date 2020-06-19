Изначально Минские соглашения были нацелены на федерализацию Украины, которая не позволила бы Украине выступать в качестве опорной базы для действий против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По словам Андрея Золотарева, Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и это может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума.

«К тому же Донбасс вряд ли захочет возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты. Итогом всему этому будет замораживание конфликта», — объяснил собеседник издания.

Андрей Золотарев добавил, что европейцы смотрят на эту ситуацию как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Соединенными Штатами. У них нет большого желания в этот конфликт вмешиваться.

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