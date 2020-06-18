Вице-премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 18 июня, он сообщил на своей странице в Facebook

«Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе», — написал Тугжанов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отмечается, что Назарбаев находится на самоизоляции и работает удалено.