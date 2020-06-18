«18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Президент Азербайджана выразил сожаление, что из-за карантинных мер, действующих в стране, не сможет принять участие в параде Победы 24 июня в Москве, хотя его участие в этом мероприятии изначально планировалось. Путин с понимаем отнесся к этому решению», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, Азербайджан будет представлен на параде 75 военнослужащими. Делегацию возглавит министр обороны.
Главы государств в разговоре также обменялись мнениями о ситуации на границе двух стран.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, 400 граждан Азербайджана, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу «Кавказ». Таким образом они выразили недовольство задержкой на территории Дагестана. В результате столкновений с полицией были задержаны около 90 граждан Азербайджана.