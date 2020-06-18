Президент Азербайджана Ильхам Алиев с сожалением сообщил, что не сможет приехать на Парад Победы в Москву 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба азербайджанского лидера в четверг, 18 июня

«18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Президент Азербайджана выразил сожаление, что из-за карантинных мер, действующих в стране, не сможет принять участие в параде Победы 24 июня в Москве, хотя его участие в этом мероприятии изначально планировалось. Путин с понимаем отнесся к этому решению», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Азербайджан будет представлен на параде 75 военнослужащими. Делегацию возглавит министр обороны.

Президент Белоруссии Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, 400 граждан Азербайджана, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу «Кавказ». Таким образом они выразили недовольство задержкой на территории Дагестана. В результате столкновений с полицией были задержаны около 90 граждан Азербайджана.